واشنطن تعلن مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في سوريا

العالم _ سوريا

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) في حسابها على منصة (إكس) اليوم السبت، أن قواتها شنت غارة جوية دقيقة في شمال غربي سورية، ما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، ووصفته بأنه "أحد كبار القادة في منظمة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة".

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وحسب المصادر المقتول جراء هذا الهجوم كان شقيق سامر بيرقدار مدير أوقاف دمشق في الادارة السورية الحالية.

وكانت الولايات المتحدة تبنت قبل أيام مقتل ما قالت إنه قيادي في تنظيم القاعدة، خلال ضربة جوية مماثلة في المنطقة نفسها.

وقالت في حينه إن القتيل هو مسؤول بارز في الشؤون المالية واللوجستية في التنظيم.