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بغداد تعلن استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط كردستان العراق

بغداد تعلن استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط كردستان العراق
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق، داعية سلطات الاقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط.

العالم - العراق

وأكدت الوزارة في بيان "استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".

وطالبت وزارة النفط من سلطات الاقليم "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

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وفي وقت سابق من اليوم، نفى مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

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