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شاهد..قسامي مبتور الأطراف بمراسم الإفراج عن اسیرين للاحتلال

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

في مشهد يمزج بين الألم والأمل، أطلّ مقاتل من كتائب القسام، ذراع المقاومة في غزة، ليُجسد بتضحيته وشموخه قصة صمود الشعب الفلسطيني.

العالم-فلسطين

وشارك مقاتل من قوات كتائب القسام، مبتور اليد والقدم ويرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا، في مراسم الإفراج عن جنديين إسرائيليين برفح.

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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يذكر أن وأفيرا منجيستو، تم أسره في 2014، وتال شوهام وهو جندي في الموساد الإسرائيلي، تم أسره في 7 أكتوبر 2023.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم الاسرى الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".

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