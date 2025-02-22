نقولها من قناة العالم: لن ينسى العالم يوم التشييع المهيب

العالم - خاص بالعالم

استكمالا لمواكبة التحضيرات ليوم التشييع المهيب للامينين العامين لحزب الله سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، نظمت اللجنة الاعلامية الخاصة بالمراسم جولة للصحافيين بدأت من المدينة الرياضية لاستقبال الوفود المشاركة من لبنان والخارج، ووضع المنصات الخاصة بالشخصيات الرسمية مع الانتهاء من كافة الاجراءات اللوجستية في محيط المدينة وعلى الطرقات المؤدية الى المرقد الشريف.

وقال رئيس اللجنة العليا لمراسم تشييع شهداء الأمة، السيد حسين فضل الله، لمراسلنا الزميل حسين عز الدين: كل التحضيرات اكتملت وانتهت على كثرتها وصعوبتها وكثرة تفاصيلها، ان شاء الله غدا سيكون يوم مشهود، وإن شاء الله هؤلاء سيخرجون غدا وسيعبرون عن عشقهم وعن شوقهم لهذا السيد الذي سوف لن ينسوه ابدا ولن ينسى العالم هذا اليوم ان شاء الله، نقولها من تلفزيون العالم.

الجولة شملت أيضا روضة شهيد الامة والمرقد الشريف بعد وضع اللمسات الاخيرة لإستقبال جثمانه الطاهر حيث سيوارى الثرى.

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وقال الإعلامي اليمني راجح دولاني لمراسلنا: أنا إعلامي يمني اتيت من اليمن مع مجموعة كبيره من الاعلاميين عبر مطار الاردن الى بيروت للمشاركة في تشييع سماحة شهيد الاسلام الانسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.

فيما قال الناشط الايرلندي ستاي كيكي، لمراسلنا: أتيت الى لبنان للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله الذي يمثل شخصية عالمية ملهمة وقف وحارب الصهيونية والامبريالية من اجل قضايا محقة.

وقالت الإعلامية اللبنانية ليلى حاطوم لمراسلنا: حضرنا لتشييع سماحة السيد حسن نصر الله لانه ليس فقط قائد لبناني بل هو ايضا قائد عربي وعالمي.

يشار الى أن وزارة الداخلية اللبنانية اعلنت عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل الوصول من المناطق الى مكان التشييع، مع اتخاذ تدابير امنية تقوم بها القوى الامنية بإشراف الجيش اللبناني لتأمين سلامة المشاركين.

كل شيء بات جاهزا والوقت مضبوط على نبضات قلوب المحبين ليكون يوم التشييع يوم مبايعة للخط والعهد.