قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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جيش الإحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية الى جنين عبر حاجز الجلمة
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فوكس نيوز: الحوثيون اطلقوا باليوم نفسه صاروخا آخر على مسيّرة MQ أميركية
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فوكس نيوز:الحوثيون اطلقوا لأول مرة صواريخ أرض جو على مقاتلةF16 أميركية
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الإحتلال يستدعي أهالي أسرى مقدسيين مقرر الإفراج عنهم اليوم لمركز التحقيق
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حماس: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق دون تسويف
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حماس:تجاوبنا مع جهود الوسطاء لكن المجرم نتنياهو يواصل سلوك المماطلة
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حماس: تأخير الاحتلال بالافراج عن الاسرى بالموعد المحدد خرق فاضح للاتفاق
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مصدر بسجون الاحتلال:مستعدون لنقل الاسرى وننتظر اوامرالمستوى السياسي
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الصحة السودانية:وفاة 58 واصابة 1351بوباء الكوليرا في 3 أيام بالنيل الابيض
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الصحة السودانية:وفاة58 واصابة1351بوباء الكوليرا في 3 أيام في النيل الابيض