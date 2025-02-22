قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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قوات الإحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام دير الحطب شرق نابلس
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وزير الخارجية الايراني يدين الجرائم الصهيونية باتصال هاتفي مع نظيره الهولندي
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نقل أسيرفلسطيني مريض من مستشفى هداسا لمستشفى بالضفة في التبادل
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نقل أسيرفلسطيني مريض من مستشفى هداسا لمستشفى بالضفة في ااتبادل
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نقل أسير فلسطيني مريض من مستشفى هداسا لستشفى بالضفةضمن اتبادل
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة إماتين شرق قلقيلية بالضفة الغربية
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هيئة الأسرى: نستعد الآن لاستقبال حافلة الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
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مؤسسات رسمية في رام الله والبيرة تستعد لاستقبال حافلة الأسرى المحررين
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مصادر إعلامية: الإحتلال سيبدأ الإفراج عن الأسرى بعد نصف ساعة من الآن
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قوات الإحتلال تقتحم منطقة الإسكان في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية