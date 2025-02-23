عراقجي يدعو للإسراع في متابعة الملفات الجنائية لقادة الاحتلال الإسرائيلي

العالم - ايران

وافاد تقرير وكالة أنباء فارس بأن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقشا في اتصال هاتفي يوم السبت القضايا الثنائية والتطورات الدولية.

وفي إشارته إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين إيران وهولندا، أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاطي مع جميع البلدان على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

وتطرق عراقجي إلى أهمية التزام جميع الدول بسيادة القانون في العلاقات الدولية ومراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وخاصة احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول، واعتبر تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز التعددية أمرا ضروريا للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

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وأشار عراقجي إلى النهج المسؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة التحديات والنزاعات، معتبرا أن الحوار وتبادل وجهات النظر بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، والذي أدى إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، يعد مثالا واضحا على التزام إيران بمبدأ الحوار لحل النزاعات،

وقال: "مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة، تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التعاطي مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي لإزالة العقوبات غير القانونية".

واستعرض عراقجي آخر التطورات الجارية في المنطقة والعالم، وأدان استمرار الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية والاسراع في متابعة الملفات القضائية والجنائية في المحاكم الدولية بشأن قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها قادة الكيان المحتل.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أكد وزير الخارجية الهولندي أيضًا استعداد بلاده لمواصلة وتوسيع المشاورات من أجل تحسين العلاقات الثنائية والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أهمية ذلك.

وأكد كاسبار فيلدكامب تمسك هولندا بمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى موقف بلاده بشأن وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، بما في ذلك بلدنا (ايران).كما تبادل وزيرا الخارجية الإيراني والهولندي وجهات النظر وتشاورا بشأن بعض القضايا القنصلية.