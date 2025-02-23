وزير أمن ايران يوضح استراتيجية البلاد في مواجهة اميركا وكيان 'اسرائيل'

العالم - ايران

وقال وزير الامن الايراني في كلمة القاها اليوم السبت في مراسم احياء ذكرى شهداء الأمن والاحتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس وزارة الامن الايرانية "إن الذاكرة التاريخية للشعب الايراني العظيم والأجيال الجديدة الواعية والمتطورة في إيران الإسلامية، ومن خلال قراءة الظلم الكبير للتدخلات والجرائم التي ارتكبها أتباع الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية ضد تيار الثورة الإسلامية، ستؤكد على الحفاظ على هذه الوديعة العظيمة حتى تحقيق أمل إنشاء الحضارة الإسلامية الجديدة، ولن تترك أبدا سلسلة الإجراءات التهديدية والأفعال الخبيثة للعدو الأمريكي-الصهيوني دون رد".

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واضاف مؤكدا أن "المجتمع الاستخباراتي الإيراني يصر على الأمن الشامل للجميع، والعلاقات السلمية مع اتباع سياسة حسن الجوار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية الأمنية بشكل أكبر لتحقيق الاتفاقيات والتعاون الأمني المتوخاة".

وأشار وزير الامن الايراني "ان الشعب الإيراني هو شعب محب للسلام ولا يسعى للصراع مع أي دولة، ولكنه في مواجهة أي مغامرة أو شرور أو تدخل غير مبرر من قبل الأعداء، بما في ذلك أمريكا والكيان الصهيوني، سيتمسك باستراتيجية 'التهديد مقابل التهديد وضربة مقابل ضربة' داخل بيئة الأمن الوطني الخاصة به".

وأضاف: "أؤكد للشعب الإيراني العزيز أن أي عمل شرير يقوم به أتباع الاستكبار سيتم الرد عليه بحزم وقوة من قبل جميع المدافعين عن إيران الإسلامية".