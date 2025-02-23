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جراحون بريطانيون: آثار العدوان على غزة أسوأ من الحرب العالمية الثانية

جراحون بريطانيون: آثار العدوان على غزة أسوأ من الحرب العالمية الثانية
الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

حذر أطباء بريطانيون عملوا في غزة، أثناء العدوان عليها، من استمرارية تداعيات الآثار الصحية للعدوان الإسرائيلي لعقود، مشيرين إلى تزايد الوفيات بسبب سوء التغذية، وانتشار الأمراض المعدية، وتدمير البنية التحتية الصحية.

العالم - فلسطين

حذّر أطباء بريطانيون، عملوا في قطاع غزة، في أثناء الحرب، من أن الآثار طويلة الأمد للحرب ستؤدي إلى مضاعفة عدد الشهداء الفلسطينيين، بصورة كبيرة، وفق ما ورد في صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأبدى الأطباء تخوفهم من أن تستمر الأمراض وسوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية عقوداَ من الزمن، في ظل تدمير المستشفيات والقطاع الصحي، وتعرض العاملين الطبيين للاستهداف.

وتتوقع التنبؤات، وفق الجراحين، أن يصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الحرب إلى 186 ألفاً، وهي حصيلة تزيد 4 أضعاف عن عدد الشهداء المعلن، من جانب وزارة الصحة في غزة.

بدوره، قال جرّاح التجميل البريطاني الفلسطيني، البروفيسور غسان أبو ستة، والذي عمل في مستشفيات غزة، منذ بداية الحرب، إن مستويات سوء التغذية هناك كانت حادة، إلى درجة أن كثيرين من الأطفال "لن يتعافَوا أبداً".

وأضاف أن معاناة الفلسطينيين ستستمر بسبب الأمراض المعدية والتدمير المستمر للبنية التحتية الصحية.

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