قاليباف: الشهيد نصر الله هو عزة الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة

العالم - ايران

وقال "محمد باقر قاليباف" قبیل مغادرته إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهیدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين: سأتوجه اليوم إلى بيروت مع وفد مكون من أعضاء مكتب قائد الثورة الإسلامیة والحكومة والسلطة القضائیة ومجلس الشوری الإسلامي وبعض عوائل الشهداء وشخصيات ثقافية للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

وتابع: وصل جمع من المسلمين الأعزاء من مختلف البلدان، وخاصة إيران، إلى بيروت رغم كل العوائق التي واجهوها للمشاركة في المراسم وإن قلوب كل الاحرار تنبض بذكرى هؤلاء الشهداء وبذكرى بيروت.

الشهيد نصر الله کان مصدر فخر للأمة الإسلامية في حياته

وأكد أن الشهيد نصرالله هو عزة الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي وجبهة المقاومة وقال: نأمل أن تكون مراسم التشييع اليوم، منعطفا في عظمة جبهة المقاومة والأمة الإسلامية وشعب لبنان.

وأضاف: إن كل الضمائر المستيقظة وكل الباحثين عن الحرية في العالم علی الوعي بوحدة الأمة الإسلامية والإنسانية في مكافحة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والتي تتمحور حول هذه الشخصية المتميزة والبارزة، وهو فخر عظيم.

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وأشار إلى زیارته إلی بيروت قبل أربعة أشهر وأضاف: شهدنا في ذلك الوقت من جهة الدماء والجريمة والإبادة الجماعية، ومن جهة أخرى مقاومة حزب الله ومقاومة حماس ومقاومة أهل غزة واليوم نرى أيضاً أنه رغم أن لبنان تكبد خسائر فادحة باستشهاد شخصيات بارزة مثل السيد حسن نصر الله وقادة ومقاتلي حزب الله، فقد عاد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وقد تعرض الکیان الصهيوني للذل والهوان، وهذا شرف عظيم.

سنستخدم هذه الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية

وأشار إلى جوانب أخرى من زیارته إلى لبنان، فقال: سنستخدم هذه الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وسنعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى.

وأضاف: اليوم تشكلت حكومة لبنان بفضل هذه النضالات والمقاومة، وانتخب رئيسها وستكون لقاءاتنا مع هؤلاء المسؤولين نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وقال قاليباف: نأمل أن تترك هذه الزیارة آثارها على جبهة المقاومة والأمة الإسلامية، وخاصة على العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

یذکر أن رئيس مجلس الشوری الإسلامي غادر قبل دقائق طهران على رأس وفد إيراني رفيع المستوى متوجها إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.