حزب الله يشيع 35 شهيدا من بلدة عيناتا ارتقوا خلال عدوان الاحتلال

العالم - لبنان

وجرى انتشال جثامين الشهداء الودائع وتشييعهم في موكب حاشد، جاب شوارع البلدة انطلاقاً من دوار صف الهواء عند مدخل عيناتا- بنت جبيل، وذلك على وقع الهتافات والأناشيد. وبعد الصلاة، ووري الشهداء في روضة خاصة كان دمرها طيران العدو الإسرائيلي.

في كلمة له خلال التشييع أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “كل الحروب والمؤامرات التي تتعرض لها المقاومة ستتحطم على أقدام الشهداء”، مشددًا على أن “دماء الشهداء هي الوصية التي سنحفظها إلى الأبد”.

وتابع فضل الله: “قرار حزب الله واضح، وهو أن يستمر في مسيرة المقاومة وأن تبقى المقاومة حاضرة في كل ساحة وميدان”. كما أشار إلى أن “تحرير الأرض أصبح في عهدة الدولة اللبنانية، ولكن حيثما يوجد احتلال، ستكون هناك مقاومة”.

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وأضاف النائب فضل الله: “نقول للدولة إنه عليها أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل تحرير الأرض ومنع الاعتداءات والخروقات”، مؤكدًا: “شعبنا لا يمكن أن يرضى ببقاء احتلال على أرضه مهما طال الزمن ومهما كانت التحديات”.

كما شدد على موقف الحزب الثابت في دعم “السلم الأهلي والاستقرار”، لكنه أضاف: “عندما تمس كرامة شعبنا، فنحن جاهزون لأي قرار يحمي كرامته وإنجازات المقاومة”.