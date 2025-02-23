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صفقة أو صفعة.. أوكرانيا أمام مفترق طرق مع أمريكا!

صفقة أو صفعة.. أوكرانيا أمام مفترق طرق مع أمريكا!
الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استعادة أموال" المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ عام 2022،  اذا لم يتوصل الاتفاق بين اشنطن وكييف الى حصول الولايات المتحدة على النفط والمعادن الأوكرانية.

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب "أتواصل مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين، أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".

وأضاف "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها، أما نحن فقد أعطينا المال من دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئا في مقابل كل الأموال التي دفعناها".

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وقال الرئيس الأمريكي "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".

وشدد ترامب "سنستعيد أموالنا لأن هذا ليس عادلا وسنرى ما سيحدث، ولكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين جدا لأن هذا كان وضعا مروعا".

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