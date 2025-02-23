بزشكيان: لبنان يجب أن يفخر بالشهيدين نصرالله وصفي الدين

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وکتب الرئيس "مسعود پزشكيان" على صفحته الشخصية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول تشييع جثمان الشهيدين "السيد حسن نصرالله" و"السيد هاشم صفي الدين"، "الشعب اللبناني العظيم جدير بأن يفخر بجميع أبنائه الشجعان، وخاصة هذين السيدين الجليلين؛ أبطالًا أوفوا بعهدهم ودافعوا عن شرف الأمة حتى نالوا الشهادة في سبيل الله."

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هذا ويشارك رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف على راس وفد رفيع في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت، كما يشارك وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ايضا في هذه المراسم.