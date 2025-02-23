قناة العالم
الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥
٠٨:١٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
غارة للاحتلال تستهدف مجرى نهر الليطاني بين الحلوسية والزرارية بجنوب لبنان
عاجل
رئيس وزراء اليمن:نكن الاعزاز للسيد نصرالله فهو من وقف مع شعبنا اليمني
عاجل
احمد الرهوي:نكن الاعزاز والاجلال للسيد نصرالله فهو وقف مع شعبنا اليمني
عاجل
رئيس وزراء اليمن:نصرالله الرجل الصادق امضى حياته لنصرة المستضفين
عاجل
الطيران الحربي الصهيوني يستهدف اطراف بلدتي انصار والقليلة بجنوب لبنان
عاجل
كلمة رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في بيروت
عاجل
عراقجي: تشييع السيدين سيثبت ان المقاومة حية وستحقق النصر النهائي
عاجل
وزير الخارجية الايراني يصل بيروت للمشاركة في مراسم التشييع
عاجل
بزشكيان: يحق للشعب اللبناني ان يفخر بابنائه الشجعان وخاصةالسيدين القائدين
عاجل
الرئيس الايراني بزشكيان: يحق للشعب اللبناني ان يفخر بابنائه الشجعان