فیديو وصور.. مشهد مهيب من الوفاء بلبنان في وداع السيد نصرالله

العالم - لبنان

جاء ذلك في مشهد مهيب يعكس عمق الوفاء والإجلال لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار والمناطق تقاطروا إلى هذا المكان النابض بمشاعر الحزن والفخر في آن واحد، لتوديع الأمينين العامين لحزب الله.

على طول الطرقات المؤدية إلى المدينة الرياضية، توزعت الفرق التطوعية التي تولت توزيع الطعام والمشروبات، مؤكدين بذلك روح الإيثار والمساعدة.

ورغم الطقس البارد، لم يتردد المشاركون في الانتظار ساعات طويلة للمشاركة في وداع القادة، مما عكس الإصرار العميق على الوفاء والتقدير. وكان الأطفال إلى جانب كبار السن في مشهد يحمل دلالات عميقة حول استمرار الأجيال في نفس المسيرة.

وفي الزوايا المختلفة، كانت لافتات تحمل رسائل الحب والولاء، بعضها يحمل صورًا للشهداء وعناوين رسائل دعم للمقاومة.

المشهد اليوم ليس مجرد تشييع، بل عرض حي للتماسك والتضامن الذي يميز حزب الله، وهو ما كان جليًا في تنظيم الحدث.

وتميز الحضور بتنوعه، حيث ضم أبناء مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية، ما يعكس وحدة لبنان في مواجهة التحديات. وتولت حركة أمل دورًا بارزًا في خدمة الحشود والمساهمة في توفير الراحة للمشاركين.