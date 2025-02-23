بالفيديو.. مشهد تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين يرعب كيان الاحتلال

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة العالم زينب فرج، ان امواج كبيرة من المشيعيين لازالت تتدفق، فيما اتشحت الشوارع بالاسود كما رفعت الرايات الصفراء.

واضافت ان هذا التشييع استثنائي لم يرى العالم مثيله، معتبره ان الاحتلال اعتقد انه باغتيال السيد حسن نصرالله كسر عزيمة الامة لكن المشهد هنا دحض هذه الفرضية.

شاهد ايضا.. توقعات.. مليون مشيع في جنازة الشهيد نصرالله 400 ألف منهم من الخارج

واشارت الى انه رغم تنفيذ كيان الاحتلال سلسلة غارات في الجنوب اللبناني، لكنه لم يوقف الناس من المجئ للمشاركة في التشييع، مؤكده ان هذا المشهد يخيف الكيان الاسرائيلي الذي يظن انه يحارب شخصا ومع قتل هذا الشخص تنهار المقاومة، لكن الارادة شعب تصدمه وهي تاخذ بثأر الشهيد السيد نصرالله.

المزيد بالفيديو الرفق..