حشود كبيرة تبايع سيد المقاومة الشهيد و رفيق دربه + فيديوهات

العالم - لبنان

ومنذ ساعات الفجر، شهدت المدينة الرياضية، التي أعدت لإقامة مراسم التشييع، حضورا واسعا من كافة مناطق بيروت، فيما ازدحمت الطرقات المؤدية إلى العاصمة، بالسيارات القادمة من مناطق جنوبية، فيما أغلقت طرق أخرى بسبب الاكتظاظ.

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وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة شخصيات رسمية لبنانية، وأحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة "نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية".

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وأشار مراسل قناة العالم في لبنان حسين عزالدين ان أكثر من 400 الف شخص قدموا من 70 دولة عربية واسلامية واجنبية قدموا الی لبنان للمشاركة في مراسم التشييع.

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وأكد ان مئات الالاف من اللبنانيين من كل مناطق الشمال والجنوب والبقاع، بدأوا السير نحو المدينة الرياضية قبيل انطلاق مراسم التشييع.

وأوضح مراسل العالم ان مراسم التشييع سوف تشمل كلمة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم متوقعاً مشاركة رئيس مجلس الشوری الايراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الايراني ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير العمل اللبناني محمد حيدر.

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وأكد مراسل العالم ان اللجنة العليا لتنظيم مراسم التشييع تكفلت بنصب 100 ألف كرسي داخل المدينة الرياضية و60 آلف كرسي خارج المدينة الرياضية لاستيعاب العدد الغفير من المشيعين.

وأوضح مراسل العالم ان الطرق في بيروت مكتضة بالوافدين للمدينة الرياضية وأقام العديد من المواطنين مضيفات لتقديم الخدمات للمشاركين في المراسم.

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