وصول عائلات الشهداء رئيسي وعبد اللهيان والحاج سليماني لمطار بيروت

العالم - لبنان

كما وصل إلى مطار بيروت في وقت سابق من صباح اليوم الاحد، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ممثلا عن الرئيس الإيراني مستشار الرئيس الإيراني محسن رضائي، وشخصيات قضائية مع الوفد الرسمي إلى المطار الذي يضم ما يقارب 40 نائبا للمشاركة في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين.

وأكد عراقجي في تصريحات صحفية من مطار بيروت أن "تشييع الشهيدين سيثبت أن المقاومة حية وقوية، ولن تتأثر بفقدان أي من قادتها أو رموزها".

وأيضا وصل إلى بيروت اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف للمشاركة في مراسم التشييع، ومن المقرر أن يلتقي الرؤساء الثلاثة خلال زيارته لبيروت، (رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام).

وقال قاليباف لدى وصوله مطار بيروت: "جئت إلى بيروت على رأس وفد من الممثلين في مجلس الشورى ومكتب قائد الثورة ومن السلطة القضائية وجمع من المؤسسات الحكومية الإيرانية ومن أسر الشهداء للمشاركة في تشييع الشهيدين السيدين".

يذكر أنه هناك أيضا وصل إلى المطار وفد عراقي كبير يضم شخصيات سياسية ودينية وإعلامية وشعبية للمشاركة في مراسم التشييع.

وفيما من المقرر أن تبدأ مراسم التشييع بعد ظهر اليوم الأحد، يشهد لبنان إجراءات أمنية مشددة حيث تم رفع درجة جاهزية الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية.

واغتيل السيد حسن نصر الله بغارة صهيونية شنتها مقاتلات حربية يوم 27 سبتمبر 2024 على مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما اغتيل خليفته هاشم صفي الدين بغارة أخرى يوم 3 أكتوبر.

هذا وشهدت مراسم تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين تغطية إعلامية ضخمة لا سابق لها في لبنان سواء من وسائل إعلام إقليمية، ودولية، وعالمية، ناهزت الـ 600 وسيلة إعلامية إضافة إلى مؤثرين وفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.