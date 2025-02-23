لأول مرة منذ 23 عاما.. الدبابات الإسرائيلية تدخل إلى محيط جنين

العالم - فلسطين

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن "قوات الأمن توسع الحملة العسكرية في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث ستعمل قوات من لواء الناحال ووحدة دوفدفان وفصيلة دبابات في قرى أخرى في قرى إضافية في منطقة جنين. في المقابل تعمل فصيلة من الدبابات داخل جنين في إطار العملية الهجومية".

وأكد الجيش أن "القوات تواصل العمل في منطقتي جنين وطولكرم".

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وتعد هذه المرة الأولى من 23 عاما التي يدفع بها جيش الإحتلال بدبابات إلى محيط مدينة جنين، منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، في حين منع التجول في بلدة قباطية، وشن حملة اعتقالات في نابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة شمال الضفة الغربية منذ أكثر من شهر.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بمناطق في الضفة الغربية.