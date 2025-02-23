بقائي: حضور الوفد الإيراني في بيروت يعكس الموقف الثابت في دعم المقاومة

العالم - ايران

وأضاف بقائي، خلال مشاركته في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، "أن هذا الدعم يعكس الموقف الثابت لإيران في دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأكمل كلامه: "إن حضورنا هنا اليوم يعبر عن الوفاء لشهداء المقاومة الذين شكلوا عامودي المقاومة في حزب الله"، في إشارة إلى السيدين نصر الله وصفي الدين.

وفي تصريح آخر، تحدث بقائي عن زيارته الأخيرة إلى بيروت، قائلا "قبل حوالي خمسة أشهر، كنت في لبنان برفقة معالي وزير الخارجية الإيراني في وقت صعب للغاية بالنسبة للشعب اللبناني، الذي كان يتعرض لقصف مستمر من جانب الكيان الصهيوني".

وعن الحضور الجماهيري المهيب اليوم في مراسم التشييع، قال بقائي: "عندما توجهنا من مطار بيروت إلى مقر السفارة الإيرانية، كان المشهد مهيبا حقا؛ الحشود كانت ضخمة، والأعلام اللبنانية وحزب الله كانت تملأ الطرقات، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد".

وأكد: "هذا الصمود والثبات الذي أظهره الشعب اللبناني هو مثال حي على العزيمة والإصرار".

وكان قد وصل إلى بيروت صباح اليوم الأحد وفد إيراني رفيع المستوى، من بينهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كما شارك عائلات عدد من الشخصيات الإيرانية البارزة، بمن فيهم عائلات الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان، والقائد السابق لقوات "فيلق القدس"، قاسم سليماني، للمشاركة في مراسم التشييع ووداع مع الشهيدين.