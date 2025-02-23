القاهرة تطالب بدعم خطتها لإعادة إعمار غزة دون تهجير فلسطينيين

العالم - مصر

ووفق الخارجية المصرية جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطى ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تناولا فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية.

وأطلع وزير الخارجية المصري نظيره الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

واستعرض عبد العاطي الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا وجود دعم عربي كبير للجهود المصرية.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا دعم المساعي المصرية في "عملية خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة" وذلك بعد حالة الدمار الكبيرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الهام والمحورى الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ورحب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وكشفت مصر بشكل رسمي لأول مرة عن معالم الخطة التي تقوم القاهرة بإعدادها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تأتي بديلا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن الخطة التي تقوم القاهرة ببلورتها ترتكز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

أعلنت مصر في 12 نوفمبر الجاري عن اعتزامها تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه "وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب" وذلك ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وشددت الخارجية المصرية في بيان سابق لها على موقف مصر من أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين.