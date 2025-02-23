حماس تستنكر تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى وتعتبره خرقاً لاتفاق التبادل

العالم _ فلسطين المحتلة

وفي تصريح صحافي، قال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، إن "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق". وأكد الرشق أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم، مضيفًا أن "الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة".

وأشار الرشق إلى أن "الأسرى الفلسطينيين يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين". ورأى أن "قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته".

وطالبت حماس الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.

من جانبها، دانت حركة المجاهدين الفلسطينية قرار التأجيل، مشيرةً إلى أنه "يعكس سياسة الخداع والمراوغة التي ينتهجها نتنياهو وحكومته في ملف الأسرى لتحقيق أهدافه ومآربه الشخصية الضيقة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أعلن ليل السبت-الأحد في بيان رسمي تأجيل تحرير الأسرى الفلسطينيين حتى التسليم المقبل، وذلك "بسبب عملية التسليم التي تقوم بها القسام وضمان التسليم المقبل من دون عرض".

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وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرًا يشير إلى أن "معظم مراسم حماس لإعادة الأسرى من غزة جرت بشكل منظم ولائق، حتى وإن لم يكن من السهل على العين الإسرائيلية رؤية أسير يقبّل جبين اثنين من حرّاسه الملثمين، كما حدث بالأمس".

وحذرت حماس في بيانها من محاولات الاحتلال التنصل من الاتفاق، مؤكدةً أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق".

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يُذكر أن المقاومة الفلسطينية في غزة قد سلمت، أمس السبت، للصليب الأحمر الدولي، 6 أسرى إسرائيليين، وذلك في الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وقد أبدى الاحتلال الإسرائيلي امتعاضه من مشهد لافت أثناء عملية تسليم الأسرى، حيث قام أحد الأسرى في النصيرات وسط قطاع غزة بتقبيل رأسَي عنصرين من كتائب القسام، مما يدل على حسن معاملة المقاومة الفلسطينية للأسرى الإسرائيليين.