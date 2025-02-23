المرأة الفلسطينية أيقونة المقاومة (2)

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وقالت زوجة الراحل عمر البرغوثي، ام عاصف، ان الام الفلسطينية كشجرة الزيتون جذورها في الارض وفروعها في عنان السماء، وهي التي تضحي وتبني وتربي وتقدم لابناءها كل الاعمال وتتحمل السجن وهي ام الشهداء والاسرى واختهم وهي التي تربي.

واوضحت انها عندما كانت طفلة مثل اي فتاة حلمها ان تشكل اسرة، وعندما تزوجت عمر البرغوثي (ابو عاصف) وسلك طريق الجهاد، فكنت له عون بكل خطوة اتخذها، فقد امضى 30 سنة بالسجن، فكنت الام والاب للاولاد وكانت نعم البنت لبيت اهل زوجها وهم مثل والديها.

واضافت ان الام خلال السير في مسير الجهاد تتعرض لاشياء من وطن مسلوب وارض مسلوبة وسجن واقتحامات، كل هذه الاشياء تجعل من الام الفلسطينية قوية ومعطاءة وتتحمل الصدمات التي تواجهها.

وبينت ان المرأة تقاوم ضعف مقاومة الرجل لانها مسؤولة عن البيت والاولاد وتتحمل اشياء لا يتحملها الرجل، فكان زوجها عندما يقول ابناءه له انه جبلهم، فيرد عليهم امكم سلسلة جبال، فلم تشتكي يوما خلال فترة سجنة وتتحمل اي شيء.

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