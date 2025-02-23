اللواء سلامي: شخصية الشهيد نصرالله مستلهمة من شخصية الإمام الخميني

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي، في كلمة له خلال مراسم التشيع الرمزي للشهيد نصر الله في العاصمة الايرانية طهران، أن الشهيد حسن نصر الله استطاع تطوير قدرات حزب الله بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن القوة التي شكلها نصر الله في لبنان لا يمكن مقارنتها بأي قوة أخرى في المنطقة.

وأشار اللواء سلامي إلى أن شخصية الشهيد نصر الله مستلهمة من شخصية الإمام الخميني، مؤكدًا أن نصر الله تسلم الراية في عنفوان شبابه، حيث كان لديه قدرات تحليلية فريدة ساهمت في تعزيز مكانة حزب الله..

كما أضاف اللواء سلامي أن نصر الله تمكن في عام 2000 من هزيمة الصهاينة، مما يعكس استراتيجياته الفعالة وقدرته على مواجهة التحديات. وأشاد اللواء سلامي بالدور القيادي الذي لعبه نصر الله في تعزيز المقاومة في لبنان، معتبرًا أن إنجازاته ستظل خالدة في ذاكرة الأمة.

يتبع..