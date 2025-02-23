زيلينسكي يعلن 'شرطا' لاستقالته من رئاسة أوكرانيا!

العالم - اوروبا

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي: "إذا كان عليّ ترك منصبي من أجل السلام أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فأنا مستعد لذلك".



وألمح الرئيس الأوكراني بذلك إلى استعداده للاستقالة من الرئاسة، مقابل انضمام أوكرانيا إلى الناتو.



وشدد على ضرورة مشاركة الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية في محادثات السلام إلى جانب أوكرانيا لإنهاء الحرب.



وكشف أن كييف ستحتضن الاثنين "قمة هامة"، بحضور مباشر لـ13 من شركائها، ومشاركة عن بُعد لـ 24 دولة شريكة، دون ذكر تفاصيل أخرى حول أجندة القمة.

ونفى زيلينسكي أن تكون أوكرانيا مدينة للولايات المتحدة بالمبلغ الذي يذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشار إلى أن أوكرانيا حصلت على 100 مليار دولار كمساعدات من الولايات المتحدة، وليس 350 مليار دولار كما تقول إدارة ترامب.



وقال: "أتفق مع وجهة نظر (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن، بأن هذه (المساعدات الأمريكية) هي منحة. والمنحة ليست دينًا".

وأضاف: "نكن احتراما كبيرا لشركائنا، لكننا لا نقبل دينًا بقيمة 500 مليار دولار".



زيلينسكي، أكد ضرورة توقيع "اتفاق مربح" لكل من الولايات المتحدة وأوكرانيا وشعبها.



وشدد على أن الضمانات الأمنية (التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا) يجب أن تكون واضحة في الاتفاق وليست مجرد وعود من الولايات المتحدة.



وأردف: "ترامب لن يبقى إلى الأبد، ونحن بحاجة إلى سلام لسنوات طويلة".



من جهة أخرى، قال زيلينسكي إنه لم يشعر بالانزعاج من وصفه بـ"الديكتاتور" من قبل ترامب، مؤكدا أنه ليس "ديكتاتورًا".



ويوم السبت، إدعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بان ترامب وفريقه يركزون على مواصلة المفاوضات لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة هذا الأسبوع.