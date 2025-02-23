شاهد.. ردة فعل قوية للمشاركين في تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين على تحليق مقاتلات صهيونية

وأثناء تحليق مقاتلات الكيان الصهيوني لمرتين متتاليتين بالمدينة الرياضية في بيروت في خرق للقوانين الدولية، أظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل قوية وسط هتافات وتكبيرات ودعم للمقاومة الاسلامية في لبنان"حزب الله" من المشاركين في تشييع الأمينين العامين السابقين، الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

ووثقت كاميرات الاعلام ولاصحفيين الخرق الصهيوني أثناء مراسم التشييع التاريخية التي جرت في لبنان مساء يوم الأحد.



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وأظهرت مشاهد جوية امتلاء مدرجات المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت بالمشاركين في تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله".

وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة بحضورها وجهوزيتها، مشيرا إلى "أننا الآن أصبحنا في مرحلة جديدة وهذه المرحلة تختلف أدواتها وأساليبها وكيفية التعامل معها".