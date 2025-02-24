قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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رئيس البرلمان الايراني يصل طهران بعد مشاركته بتشييع السيدالشهيد نصر الله
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عراقجي يصل جنيف لحضور مؤتمر نزع السلاح والاجتماع الـ 58 لحقوق الانسان
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اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها السيلة غرب جنين
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال الخليل
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وزير الخارجية البريطاني: سنعلن غدا عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا
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الأمن القومي الأمريكي: ترامب يدعم إسرائيل في أي مسار تختاره ضد حماس
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مجلس الأمن القومي الأمريكي: قرار إسرائيل تأجيل الإفراج عن السجناء مناسب
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متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي: حماس تتعامل مع الرهائن بوحشية
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طائرة أمريكية تحط بروما بعد تغيير مسارها نحو الهند بسبب مشكلة أمنية
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آليات الاحتلال تتمركز عند مدخل بلدة العيسوية بالقدس