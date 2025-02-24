عراقجي يدين انتهاك السيادة اللبنانية..شهدنا بأعيننا+فيديو

العالم- ايران

وقال عراقجي، عقب مشاركته في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين عبر منصة "أكس" مساء الاحد: أشعر بالفخر والاعتزاز لتوديع السيد حسن نصرالله بمشاركة مئات الألوف من المعزين في بيروت. بحر من اللبنانيين الشباب والمتحمس قد ملأوا الملعب وأطرافه لتقديم التحتة لقائد المقاومة الكبير.

واضاف: لقد شاهدتُ بأم عيني انتهاك سيادة لبنان، حيث حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مسافة قريبة فوق رؤوسنا في محاولة بائسة لإرهاب الناس الذين اجتمعوا فقط من أجل تأبين الشهداء.

واشار إلى أن "هذا الانتهاك لم يؤدِ إلا إلى تعزيز إرادة الجماهير، حيث هتفوا بصوت أقوى ضد إسرائيل. الإسرائيليون لا يتعلمون أبداً من أخطائهم".

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كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تحليق المقاتلات التابعة للكيان الصهيوني فوق أجواء لبنان، بالتزامن مع مراسم تشييع شهداء المقاومة، يُعد "مصداقاً للإرهاب".

ووصف بقائي، عبر منصة "أكس"، هذا التصرف بأنه محاولة لترهيب "مئات الآلاف من المشيعين اللبنانيين وغير اللبنانيين"، مضيفاً أنه "عمل إرهابي يستوجب إدانة مجلس الأمن الدولي".

وكانت طائرات الاحتلال قد انتهكت الأجواء اللبنانية محلقة على علو منخفض جداً فوق مراسم التشييع في المدينة الرياضية ببيروت.

إلى ذلك، غادر عراقجي، مساء أمس بيروت متوجهاً إلى جنيف، للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، وجلسات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من مختلف الدول، ومع الأمين العام للأمم المتحدة.