نائب رئيس 'كنيست' الاحتلال يدعو لإبادة جميع الرجال في غزة

العالم - الاحتلال

وقال نيسيم فاتوري: "إنهم (الفلسطينيون بغزة) منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، وفق ما نقلت إذاعة "كول برما" العبرية.

وزعم فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل".

يأتي ذلك بينما قال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال المكثف في قطاع غزة في أي لحظة، مشيرا إلى أن الخطط العملياتية لذلك قد أعدت بالفعل.

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وأضاف نتنياهو أنه يدعم مقترح ترامب بشأن غزة، وقال: "نحن ندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى منح سكان غزة حرية المغادرة وإنشاء غزة أخرى".

وكان نتنياهو أرجأ إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق غزة، حيث كان من المقرر أن طلق كيان الاحتلال سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكنه قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما زعم عن انتهاكات من قبل حماس.

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وقال مكتب نتنياهو يوم السبت، إنه "في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة".

وتنتهي المرحلة الأولى من صفقة غزة ومدتها 42 يوما يوم السبت المقبل. ووفقا للاتفاق، سيستمر وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة جارية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن "لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة أو تمديد المرحلة الحالية".

من الجدير ذكره، أن العدوان الإسرائيلي على غزة، خلف 48,339 شهيدا و111,753 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر: RT