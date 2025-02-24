ظريف: مشروع ترامب لتهجير الفلسطينيين سيفشل كـ 'صفقة القرن'

العالم _ إيران

وأضاف ظريف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أنه ليست فقط فلسطين رفضت المشروع بل حتى الدول التي تتسلم مساعدات مالية من اميركا عارضته.

وشدد على أن 50 الف انسان قد استشهد على يد الكيان الصهيوني في غزة وإذا كنت مكان الغرب لما تلفظت بـ حقوق الانسان مرة أخرى.

وأكد ظريف أن إذا ما الصهاينة والاميركيين يعتقدون عبر الاحتلال أو القمع بامكانهم إنهاء المقاومة فانهم قد اتخذوا المسار الخاطئ ولن يتسنى لهم حل المشكلة في أي وقت.

وأعتبر مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية، أن فقدان الشهيد نصرالله خسارة كبيرة كخسارة الشهيد سليماني أما الحقائق اليوم قد تجلت عبر مشاركة الناس في بيروت بعزاء الشهيدين نصرالله وصفي الدين من مختلف الاطياف والمكونات.

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وأضاف: هذا يعكس أن سبب المقاومة هو الاحتلال، وطالما هناك إحتلال والاضطهاد الصهيوني قائم، فالمقاومة ستستمر.

وأشار مساعد الرئيس الايراني الى أنه قد شهدنا كيف حلقت طائرات الكيان الصهيوني على ارتفاع منخفض فوق المشاركين بالمراسم وأن هذا لا يمكن تسميته سوى الارهاب.

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وأستطرد أن الارهاب يعني العمل الهادف لتخويف الناس والصهاينة قد فعلوا ويفعلون ذلك ولكن الناس رغم التهديدات فقد شاركوا بالتشييع.

وأوضح أن مبدأ مقاومة المحتل يعود الى ما قبل الثورة، وأن الشعب السوري أيضا في النهاية لن يتحمل اعتداءات الكيان الصهيوني واحتلاله للاراضي السورية مثل ما لم يتحمل كل من الشعب اللبناني والفلسطيني الاحتلال ايضا.

واعتبر أن الشهيد نصرالله لم يكن قائد مقاومة فحسب بل خطيبا ودبلوماسيا بارعا ومحللاً قوياً.

وأضاف أن السيد نصر الله كان شخصية وفاقية ولذلك كان اسطورة العالم العربي وحتى للمسيحيين، ولديه رؤية عالمية.