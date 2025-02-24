حزب البديل اليميني ينجح انتخابياً ويثير قلق اليهود

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وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية: "على الرغم من أن هذه النتيجة كانت متوقعة بناءً على استطلاعات الرأي، إلا أنني ما زلت أشعر بالصدمة هذا المساء من النجاح الانتخابي لحزب البديل، الذي ضاعف حصته من الأصوات في غضون 3 سنوات فقط."

وأضاف شوستر أن ارتفاع نسبة التأييد لحزب البديل إلى أكثر من 20% من أصوات الناخبين يعد أمرًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن الحزب "يتلاعب بمخاوف الناس ولا يقدم لهم سوى حلول ظاهرية."

كما حذر من أن الحزب بات يشكل تهديدًا للاستقرار السياسي في ألمانيا، متوقعًا صعوبة في تشكيل الحكومة الجديدة، وناشد الأحزاب الديمقراطية تحمل مسؤوليتها في تشكيل حكومة مستقرة تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل التي تواجه البلاد.

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من جهتها، وصفت شارلوته كنوبلوخ، رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ وبافاريا العليا، نتائج الانتخابات بأنها نقطة تحول خطيرة في تاريخ ألمانيا الحديث. وقالت كنوبلوخ: "هذه إشارة خطيرة. ألمانيا دولة مختلفة اعتبارًا من اليوم."

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وأكدت أن مسؤولية الأحزاب الديمقراطية أصبحت أكبر من أي وقت مضى، معتبرة أن "كل شيء على المحك الآن: ديمقراطيتنا."

وتصدّر الاتحاد المسيحي قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا، تلاه حزب البديل بفارق كبير عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس، والذي حل في المركز الثالث.