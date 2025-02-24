الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني في العراق

العالم _ العراق



وبعد 37 عاماً، أُجري التعداد السكاني العام في العراق وإقليم كردستان العراق في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني 2024، حيث تم تسجيل البيانات الأساسية للأسر، فيما استمرت المرحلة الأخيرة حتى 10 كانون الأول 2024، متضمنةً معلومات تفصيلية عبر 70 سؤالاً وجهتها الفرق المختصة إلى المواطنين.



ووفقاً لنتائج التعداد، يكون عدد سكان العراق قد شهد ارتفاعا بمقدار 39 مليوناً و618 ألف نسمة مقارنة مع إحصاء عام 1957 الذي بلغ فيه عدد سكان العراق 6 ملايين و500 ألف نسمة.



في 2024، توزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كردستان العراق.

التوزيع السكاني وفق الفئة العمرية

العراق:

دون الخامسة من العمر: 11.16%

دون سن العمل (5-14): 24.74%

في سن العمل (15-64): 60.44%

65 سنة فأكثر: 3.66%

إقليم كردستان العراق:

دون الخامسة من العمر: 9.92%

دون سن العمل (5-14): 21.76%

في سن العمل (15-64): 63.92%

65 سنة فأكثر: 4.4%

الحالة الزوجية

وفقاً لنتائج التعداد، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة.

أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث.

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في العراق:

أعزب/عزباء: 41.6%

متزوج/متزوجة: 54.01%

مطلق/مطلقة: 1.28%

أرمل/أرملة: 2.8%

منفصل/منفصلة: 0.24%

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في إقليم كردستان العراق:

أعزب/عزباء: 41%

متزوج/متزوجة: 55.83%

مطلق/مطلقة: 0.66%

أرمل/أرملة: 2.18%

منفصل/منفصلة: 0.33%

معدلات الوفيات والخصوبة

بيّن التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كردستان العراق إلى 34.3%.

أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان العراق إلى 3.5%.

الحالة الاقتصادية

كشف التعداد العام للسكان أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان العراق إلى 46.06%.

توزيع العاملين حسب قطاع العمل:

نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً: 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان العراق.

التعليم

تبلغ نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان العراق إلى 16.23%.

نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم حسب المراحل (ابتدائي، ثانوي):

الذكور: 51.5%

الإناث: 48.5%

كما يبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، ويرتفع في إقليم كردستان العراق إلى 93%.

وهو "معدل جيد، لكنه لا يزال يشير إلى وجود بعض الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي أو المتسربين منه"، وفق وزارة التخطيط العراقية.

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الخدمات

بحسب نتائج التعداد، تتوفر مياه الشرب داخل المسكن لـ 87% من السكان في العراق، و82% من السكان في إقليم كردستان العراق، وهي "نسبة جيدة، لكن لا يزال هناك 13% من السكان يحصلون عليها من مصادر أخرى".



توزيع الأسر وفق مصادر الكهرباء:

وتتوزع الأسر وفق مصادر الكهرباء التي تعتمد عليها على النحو التالي: 98% من الأسر في العراق و93% في إقليم كردستان العراق تحصل على الكهرباء من الشبكة العمومية، في حين تعتمد 93% من الأسر في كل من العراق وإقليم كردستان العراق على مصادر أخرى.



طرق التخلص من النفايات:

بحسب التعداد، تعتمد 58% من الأسر على جامعي النفايات للتخلص منها، في حين تتخلص 13% من الأسر من النفايات عن طريق حرقها، وهو ما يُعد من الملوثات المهددة للبيئة، مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين خدمات إدارة النفايات.



بخصوص الصرف الصحي، تعتمد 49% من الأسر في إقليم كردستان العراق و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية.

الوحدات السكنية

تشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية (ملك أو مجاني مع الوالدين) تبلغ 72.14% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان العراق إلى 70.19%.



بدأت الأعمال التجريبية للتعداد السكاني أولاً في 86 حياً ضمن 18 محافظة، حيث شملت 46 قرية في المناطق السهلية و40 حياً في المدن. شارك في العملية نحو 764 باحثاً وموظفاً تقنياً وإدارياً، بدعم من كوادر هيئة الإحصاء.



أما المرحلة اللاحقة، فتمثلت في عملية العدّ والحصر، التي بدأت مطلع أيلول واستمرت لمدة شهرين. وعلى الرغم من انسحاب بعض المشاركين وعدم ملاءمة دوام آخرين وانشغالهم بالتدريب، إلا أن 30 ألف موظف ومدير ومساعد شاركوا في تنفيذ العملية.