وزير دفاع ايران: استعراض القوة بمراسم تشييع السيدين هو نتيجة للفكر التعبوي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال "المؤتمر الوطني لتعبئة الشعب والموارد الوطنية للدفاع المقدس" الذي عقد اليوم الاثنين، في جامعة مالك الأشتر، حيث أشار شار العميد طيار "عزيز نصير زاده، إلى مراسم تشييع شهداء المقاومة في بيروت ليوم أمس الاحد.

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وقال العميد طيار "عزيز نصير زاده: شهدنا بالأمس التشییع المهیب لشهداء محور المقاومة، وإن استعراض القوة هذا هو نتيجة الفكر التعبوي في محور المقاومة، وهذا الفكر الجديد كان نتيجة الفكرة الإبداعية للإمام الخمیني (ره).

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وأکد العميد نصير زاده، أن تعبئة الشعب تعتبر قوة استراتيجية للحفاظ على أمن واستقلال البلاد.