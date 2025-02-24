قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مشير المصري: حماس تتحرك من منطلق معادلة رحماء بينهم
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مشير المصري: لايمكن ان تتم مواجهة الارهاب الصهيوني الا بخيار المقاومة
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مشير المصري: العدو الذي مارس جريمة العصر بغزة لايمكنه ان ينتصر بالضفة
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مشير المصري:نحن واليمن ولبنان ومن هو معنا شركاء في مشروع التحرير
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مشير المصري:الشعب الفلسطيني لاينسى المواقف اليمنية
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مشير المصري:الايمان والحكمة اليمنية تجلت في موقفها الشرس
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مشير المصري:الموقف اليمني عظيم وهو لايوصف
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مشير المصري:القائد نصر الله سجل في سجله صفحات مشرقة
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مشير المصري:الشهيد السيد نصر الله دفع ثمن موقفه وكلمته
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مشير المصري:هناك تبادلية في الوفاء بين الشعبين اللبناني والفلسطيني