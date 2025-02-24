اخر نتائج الانتخابات الألمانية والتحالفات المحتملة

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و توزعت مقاعد البوندستاغ (البرلمان الألماني) البالغ عددها 630 مقعدًا على النحو التالي:

■ الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU): حصل على 28.5% من الأصوات، ما يعادل 208 مقعدًا

■ حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): حصد 20.8% من الأصوات، ما يوازي 152 مقعدًا.

■ الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD): نال 16.4% من الأصوات، أي 120 مقعد

■ حزب الخضر (Die Grünen): حصل على 11.6% من الأصوات، ما يعادل 85 مقعدًا.

■ حزب اليسار (Die Linke): حقق 8.8% من الأصوات، ما يوازي 64 مقعدًا.

■ الحزب الديمقراطي الحر (FDP): لم يتجاوز نسبة 5% المطلوبة لدخول البرلمان، حيث حصل على 4.3% من الأصوات.

■ تحالف سارة فاغنكنيشت (Bündnis Sahra Wagenknecht - BSW): حصل على 4.972% من الأصوات، وبالتالي لم يتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية لدخول البوندستاغ.

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● توزيع المقاعد بعد احتساب مقاعد الاحزاب التي لم تحصل على 5 بالمائة وفق نظام الانتخابات سيضيف عددا من المقاعد للاحزاب الفائزة وبالتالي سيعزز عدد المقاعد بشكل اكبر من النسبة التي حصل عليها.

● لتشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، يتطلب الأمر الحصول على 316 مقعدًا على الأقل. وبناءً على النتائج المذكورة، فإن التحالف المحتمل هو:

تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD): يبلغ مجموع مقاعدهما 328 مقعدًا، مما يعني أنهما لن يحتاجان إلى شريك ثالث لتحقيق الأغلبية المطلوبة.

وفي ظل هذه النتائج، سيكون تشكيل الائتلاف الحكومي أسهل من الدورة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي هو حزب المستشارة السابقة ميركل ومرشحه الحالي ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزب المستشار الحالي شولتس وقد اعلن شولتس وميرتس في المناظرة الاخيرة قبل الانتخابات انهما سيدخلان في تحالف بعد الانتخابات.