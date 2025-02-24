الخارجية الروسية: تفجيرات القنصلية في مرسيليا تحمل دلالات هجوم إرهابي

العالم _ روسيا

وشددت زاخاروفا، في حديث لوكالة تاس، على أن روسيا تطالب الجانب الفرنسي باتخاذ كل التدابير اللازمة بشكل تام للتحقيق في الحادث.

وأضافت: "التفجيرات التي وقعت على أراضي القنصلية العامة الروسية في مرسيليا تحمل كل السمات المميزة للهجوم الإرهابي. ونحن نطالب الدولة التي تستضيفها باتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتحقيق، فضلا عن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثات الخارجية الروسية".

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في وقت سابق من اليوم، أعلن القنصل العام الروسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، ستانيسلاف أورانسكي، أن انفجارا وقع اليوم الاثنين داخل مبنى القنصلية.

وأفادت صحيفة La Marseillaise بأنه في ظل ظروف لا تزال غير واضحة حتى الآن، سمع صباح اليوم الاثنين دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.