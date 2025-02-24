مسقط رأس السيد الهاشمي يتجهز لوداع مهيب: رسالة وفاء وتحدٍ

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وأفاد مراسل العالم حسين عز الدين أن قضاء صور بلدة دير قانون النهر حيث مسقط رأس الشهيد هاشم صفي الدين، تستعد لاستقبال جثمانه الطاهر في مراسم تشييع مهيبة، وأوضح أنه سيوارى الثرى في المقام الشريف. مشيرا أن التحضيرات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية قد اكتملت، مما يضمن سير عمليات التشييع بسلاسة.

وأضاف مراسل العالم أنه من المقرر أن تبدأ المراسم عند الساعة الثالثة تماماً بتوقيت بيروت، حيث سينطلق مسار تشييع الجثمان من النادي الحسيني، الذي يبعد ألف متر عن نقطة الانطلاق. وسيحمل جثمان الشهيد على أكتاف مجاهدي المقاومة، في مشهد يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به القائد الشهيد.

وأفاد مراسلنا أنه ستستمر مراسم العزاء لمدة ساعة في النادي الحسيني، حتى الساعة الرابعة، قبل أن ينطلق موكب العزاء إلى مقام الشهيد ليوارى الثرى. كما ستتضمن المراسم إلقاء كلمة لأحد قادة حزب الله، في خطوة تعكس أهمية المناسبة وتأثيرها على المجتمع.

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وتطرق أنه قد بدأ المواطنون من مختلف أنحاء البلاد والقرى الجنوبية بالتوافد إلى المنطقة مما يشير إلى توقعات بحدوث طوفان بشري، حيث تزدحم الطرق بمواكب السيارات التي تعكس حجم المشاركة الشعبية في هذا الحدث.

كما أشار المراسل إلى أن لجنة تنظيم المراسم قامت بإعداد الترتيبات اللوجستية اللازمة، بما في ذلك تنظيم المسار والتغطية الإعلامية واستقبال الشخصيات البارزة، مما يعكس أهمية هذا الحدث ويعزز من روح التضامن والوفاء بالمقاومة اللبنانية وقائدها.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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