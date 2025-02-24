حماس: عدم تنفيذ كافة بنود المرحلة الأولى لا يخدم الأسرى الإسرائيليين

العالم _ فلسطين
وقال القانوع في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة مالم يلتزم الاحتلال بالاتفاق وينفذ استحقاقات المرحلة الأولى."
وشدد على أن من يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق هو نتنياهو الذي يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى.
وأضاف القانوع أن عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره.
وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ وننتظر ردهم بشأن ذلك، مبينا أن الاتفاق تم برعاية دولية وهو ما يلزم الاحتلال احترامه وتنفيذ مراحله دون مرواغة كما التزمت المقاومة.
ودعا القانوع الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده.
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