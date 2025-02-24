أول مشاركة للمقاتلة 'ياك-130' بمناورات 'ذوالفقار 1403' لجيش ايران

العالم - ايران

وقال المتحث باسم المناورات العميد "علي رضا شيخ" اليوم الاثنين: لقد شاركت المقاتلة 'ياك-130' إلى جانب طائرتين مقاتلتين من نوع 'ميغ-29' في عمليات اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كهدف".

وأضاف: "تمكن طيارو المقاتلات 'ميغ-29' بمهارة عالية من تحديد واعتراض الطائرة المسيرة، وفيما بعد، قامت المقاتلة 'ياك-130' بإطلاق صواريخ متقدمة ودمرت الطائرة المسيرة بالكامل، وان هذه العملية تُظهر التنسيق والقدرة العالية للقوات الجوية للجيش في تنفيذ المهام الجوية المعقدة".

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وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "المشاركة الأولى للمقاتلة 'ياك-130' في هذه المناورات تُعتبر نقطة تحول في عرض قدرات القوات الجوية للجيش، فهذه المقاتلة، بتصميمها الحديث وقدراتها التشغيلية العالية، تمكنت من تقديم أداء مثير للإعجاب في أول مشاركة لها."

وتابع العميد عليرضا شيخ: "مشاركة المقاتلة 'ياك-130' في مناورات 'ذوالفقار 1403' تُظهر التقدم الكبير للقوات الجوية للجيش في تحديث الأسطول الجوي واستخدام التكنولوجيات المتقدمة.

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وتابع قائلا: هذه المقاتلة، بقدراتها الفريدة، تعزز قدرة القوات الجوية على مواجهة التهديدات."وأكد أن "هذه العمليات المشتركة أظهرت بشكل جيد التنسيق والتعاون بين المقاتلات المختلفة للقوات الجوية".

وأشار إلى أن "المشاركة الناجحة للمقاتلة 'ياك-130' في هذه المناورات تُبشر باستخدام أوسع لهذه المقاتلة في المهام المستقبلية وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد بشكل أكبر.