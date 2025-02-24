إلى أين تتجه مباحثات صفقة التبادل في ظل عدم إطلاق سراح الأسرى؟

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي أنه من المفترض إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الأخيرة عن الأسرى الفلسطينيين ثم أرجأ القرار.

وقال مراسل العالم إنه على ما يبدو أننا وصلنا الى مرحلة صدام دبلوماسي ولكنه لن يحول دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكشف مراسلنا الى أن المصادر الإسرائيلية ذكرت أنه قد يتم الإفراج عن الأسرى يوم الخميس المقبل، وأنه قد يتم قبل ذلك.

وتطرق مراسل العالم الى أنه حسب المصادر العبرية تكمن المشكلة في المرحلة الثانية من المفاوضات التي يعتبرها الاحتلال مرحلة صعبة ، ما وصفها المبعوث الأميركي ويتكوف بالصعبة أيضا.

ولفت مراسلنا الى أن بنيامين نتنياهو يحاول للضغط من خلال الإدارة الأميركية على تمديد المرحلة الأولى، عبر الإفراج عن عدد آخر من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال بعض المساعدات وبعض المواد الإغاثية للإيواء.

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كما أفاد المراسل أن صحيفة هارتس الإسرائيلية ذكرت في مقال طويل أن نتنياهو لا يريد الدخول الى المرحلة الثانية ويحاول عبر التمديد للإفراج عن عدد أكبر من أسرى الاحتلال لأنه بالدخول للمرحلة الثانية حسب الصحيفة العبرية قد بدأ بالمراهنة على بقائه في رئاسة الحكومة وأنه سيصطدم باليمين المتطرف وأيضا سيصطدم بالحريديم الذين يرفضون التصويت على الحكومة إلا بعد قرار إعفائهم من التجنيد.

وتابع مراسلنا أن الحل الأفضل لنتنياهو حسب الصحيفة هو تمديد المرحلة الأولى وانتهى بالقول إنه يبقى السؤال هل تقبل حركة حماس بالتمديد؟ هنا تكمن المسألة!