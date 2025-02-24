قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وتداهم منازل فيها
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وزير الخارجية الايراني عراقجي يلتقي نظيره البحريني في جنيف
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وزير الخارجية الايراني عراقجي يلتقي امين عام الامم المتحدة غوتيريش بجنيف
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مؤتمر صحفي لوزير الاعلام السوداني
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الجيش السوداني يسيطر على جسر الحرية الذي يربط وسط الخرطوم بجنوبها
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مشير المصري: حماس تتحرك من منطلق معادلة رحماء بينهم
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مشير المصري: لايمكن ان تتم مواجهة الارهاب الصهيوني الا بخيار المقاومة
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مشير المصري: العدو الذي مارس جريمة العصر بغزة لايمكنه ان ينتصر بالضفة
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مشير المصري:نحن واليمن ولبنان ومن هو معنا شركاء في مشروع التحرير
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مشير المصري:الشعب الفلسطيني لاينسى المواقف اليمنية