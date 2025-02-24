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عراقجي يلتقي الأمين العام للامم المتحدة في جنيف

عراقجي يلتقي الأمين العام للامم المتحدة في جنيف
الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الاثنين، الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى للأمم المتحدة في جنيف، إذ ناقشا فيه أهم قضايا الساعة على الساحة الدولية.

العالم - ايران

واكد الطرفان في اللقاء الذي عقد قبيل القاء وزير الخارجية كلمته في المؤتمر، على ضرورة التعاون الوثيق بين بلدان العالم لمواجهة المخاطر التي تتهدد السلام والاستقرار.

وكان عراقجي قد وصل مساء امس الى جنيف، حيث المقر الأوروبي للمنظمات الدولية، والتقى هناك، وزيري خارجية البحرين وارمينيا.

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وسيلقي وزير الخارجية أيضا كلمة امام الدورة الـ 58 لاجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ويبدأ مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى للامم المتحدة اعماله اليوم الاثنين في جنيف، ويعد أحد اهم الاحداث الدولية في مجال الامن العالمي والسيطرة على الاسلحة.

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