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الثلاثاء والأربعاء..

حزب الله يتقبّل التعازي بالسيدين الشهيدين بالضاحية الجنوبية

حزب الله يتقبّل التعازي بالسيدين الشهيدين بالضاحية الجنوبية
الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله عن تقبّل قيادته التعازي بمناسبة استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام الشهيد السيد هاشم صفي الدين (رض)، وذلك نهار الثلاثاء والأربعاء( 25 و 26 شباط 2025) في باحة عاشوراء - الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

العالم - لبنان

في ما يلي نص الدعوة: بسم الله الرحمن الرحيم " مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا " صدق الله العلى العظيم لمناسبة استشهاد سيد شهداء الأمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين (رض) تتقبّل قيادة حزب الله التعازي والتبريكات.

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الزمان: الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 شباط 2025 قبل الظهر: من 09:30 إلى 11:30، وبعد الظهر من 03:00 إلى 5:30 المكان: باحة عاشوراء - الضاحية الجنوبية لبيروت.