حزب الله يتقبّل التعازي بالسيدين الشهيدين بالضاحية الجنوبية

العالم - لبنان

في ما يلي نص الدعوة: بسم الله الرحمن الرحيم " مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا " صدق الله العلى العظيم لمناسبة استشهاد سيد شهداء الأمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله (رض) والأمين العام الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين (رض) تتقبّل قيادة حزب الله التعازي والتبريكات.

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الزمان: الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 شباط 2025 قبل الظهر: من 09:30 إلى 11:30، وبعد الظهر من 03:00 إلى 5:30 المكان: باحة عاشوراء - الضاحية الجنوبية لبيروت.