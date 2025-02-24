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مسار اتفاق غزة وسط التعنت الاسرائيلي

مسار اتفاق غزة وسط التعنت الاسرائيلي
الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على واشنطن خطة بديلة عن صفقة تبادل الأسرى تقتصر على عدم وجود مرحلة ثانية.

العالم - بانوراما

وبحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال سيدمر المباني التي لا تزال قائمة في معظم أجزاء القطاع باستثناء مناطق المأوى في الجنوب.

وتضمنت الخطة التي نقلها باسم نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين دون الالتزام بالانسحاب من القطاع.

وأوضح درمر أنه في حال رفضت حماس الخطة الجديدة سيتم تنفيذ خطة الجنرالات القاضية بإخراج عشرات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع، مضيفا أن تل أبيب غير ملزمة بخطة المراحل الثلاث حتى وإن وقعت عليها.

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تنصل الاحتلال دفع حركة حماس الى رفض اي محادثات مع تل ابيب عبر الوسطاء، مستنكرة تعليق الافراج عن الاسرى الفلسطينيين منذ السبت الماضي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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