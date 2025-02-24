قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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المشاط: شهادة السيد نصرالله مثلت اعلى تجسيد للوحدة الاسلامية
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المشاط: السيد نصرالله حرر لبنان من الاحتلال ودمر اسطورة الجيش الذي لايقهر
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رئيس المجلس السياسي باليمن:السيدنصرالله حقق إنجازات لم يحققها احد غيره
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تل ابيب تمنع دخول نائبة اوروبية بسبب تصريحاتها المناهضة لكيان الاحتلال
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اللواء باقري: الصناعة الدفاعية في ايران بلغت مستوى عاليا من التقدم والتطور
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة الى 44758 شهيدا و106134 جريحا
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عراقجي: بعض الدول تسيس قضية حقوق الانسان وتقوم باستغلال ذلك
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عراقجي: اتخذنا العديد من الاجراءات لتحسين حقوق الانسان
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عراقجي: اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين حقوق الانسان
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عراقجي: طالما أكدت ايران احترامها لحقوق الانسان