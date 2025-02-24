كاتبةٌ أمريكية: لو كان لحماس جيشٌ لكان الأكثر أخلاقيَّةً في العالم

العالم - فلسطين



وقالت الكاتبة من أصل فلسطيني أبو الهوى على منصة "إكس": "لو كان لحماس جيش لكان الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

جاء منشور أبو الهوى في وقت تشن سلطات الاحتلال والأمريكية وبعض الدول الأوربية حملة تحريض ضد الحركة بزعم إهانة كرامة الأسرى "الإسرائيليين".

ووصفت أبو الهوى ما يرتكبه كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزّة بـ"الهولوكوست والإبادة".

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وفي 2018، منعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أبو الهوى من دخول الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة؛ للمشاركة في مهرجان الأدب الفلسطيني الذي تجري فعالياته في كل من القدس والضفة الغربية المحتلتين ومدينة حيفا.

وسوزان أبو الهوى مولودة في تمّوز/يوليو 1970 وهي كاتبة أميركية من أصل فلسطيني وناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي تكتب بالإنكليزية وقد وضعت مؤلّفات عديدة ترجم بعضها إلى أكثر من 25 لغة. كما أسّست المنظمة غير الحكوميّة "ملاعب من أجل فلسطين".



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