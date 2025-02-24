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في كلمته خلال مراسم تشييع السيد صفي الدين..

الشيخ اختري: إيران كانت ومازالت تقف الى جانب لبنان والمقاومة

الشيخ اختري: إيران كانت ومازالت تقف الى جانب لبنان والمقاومة
الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد ممثل قائد الثورة الإسلامية، الشيخ محمد حسن أختري، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تقف إلى جانب لبنان والمقاومة.

العالم - لبنان

وفي كلمته خلال تشييع السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر بقضاء صور، أكد ممثل آية الله العظمى السيد علي خامنئي، الشيخ محمد حسن أختري، على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان والمقاومة.

وأشار الشيخ أختري إلى أنه تم تكليفه من قبل سماحة آية الله خامنئي للمشاركة في هذا المصاب الجلل، معبرًا عن تعازيه وتعازي الشعب الإيراني في رحيل الشهيدين العزيزين، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، متابعا أننا حضرنا لنبلّغكم تعازي الإمام الخامنئي وعواطفه ومشاعره وتعازي الشعب الإيراني.

وقال الشيخ أختري: الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبًا ومقاومة وقفت وستقف إلى جانب لبنان والمقاومة، وهذا هو طريقنا إلى الله.

كما أعرب عن شكره للحضور على ولائهم للولاية، مؤكدًا أن "المقاومة ستنتصر بعون الله، فهذا وعد إلهي".

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