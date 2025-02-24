جثمان الشهيد السيد صفي الدين يوارى الثرى بعد تشييع مهيب

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وشيّع بعد ظهر اليوم الاثنين جثمان الشهيد هاشم صفي الدين في بلدته دير قانون النهر بحضور ومشاركة قيادة حزب الله وقيادات حزبية وعلماء دين من مختلف المذاهب وشخصيات سياسية واجتماعية محلية وإقليمية، وحشد غفير من محبي المقاومة الذين اتوا من خارج لبنان للمشاركة في مراسم تشييع شهداء الامة.

وكان جثمان السيد الهاشمي الطاهر وصل قبل ظهر اليوم الاثنين إلى بلدته دير قانون النهر في قضاء صور، وسجي في حسينية البلدة، حيث تقبلت قيادة حزب الله وعائلة الشهيد التعازي والتبريكات باستشهاده، لتبدأ بعدها مراسم التشييع التي تخللها عرض كشفي وانتظم المشاركون في مسيرة حاشدة مهيبة يتقدمها حملة الرايات، والفرق الكشفية الموسيقية، وحملة النعش الشريف.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة دير قانون، على وقع الندبيات واللطميات الحسينية، ومنها: “نحن أقسمنا يمينًا للشهادة سائرين”، “سلام على السيد الهاشمي” و”يا شهيد الأمة يا صفي الدين”.

وردّد المشيعون نداءات: “لبيك يا حسين(ع)” و”هيهات منا الذلة”، يا الله يا كريم احفظ لنا الشيخ نعيم” ويا الله يا الله احفظ لنا نهج نصر الله”، كما رددوا صرخات “الموت لإسرائيل” و”الموت لأميركا”.

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لبنان

وأقيمت مراسم التكريم للشهيد السيد الهاشمي حيث أدت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية وكشافة الإمام المهدي (عج) القسم والبيعة أمام النعشش الشريف معلنين بدء المراسم.

وألقى الشيخ محمد حسن أختري ممثل آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، كلمة أوضح فيها أن مشاركته في مراسم تشييع السيد الهاشمي جاءت بتكليف من قبل سماحة الإمام الخامنئي “لنشارك لبنان والمقاومة في هذا المصاب الجلل والعزاء العظيم بالارتحال العظيم للشهيدين العزيزين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين”.

وقال: “حضرنا لنبلّغكم تعازي الإمام الخامنئي وعواطفه ومشاعره وتعازي الشعب الإيراني”، مجددًا وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبًا ومقاومة إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته.

وقال الشيخ أختري: “وهذا هو طريقنا إلى الله”، مؤكدًا أن “المقاومة ستنتصر بعون الله فهذا وعد إلهي”.

بعد ذلك، أقيمت الصلاة على الجسد الطاهر للشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، بإمامة إمام بلدة دير قانون النهر الشيخ ابراهيم قصير، قبل أن يوارى الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.