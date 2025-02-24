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مناورات ذوالفقار 

تنفيذ عمليات ناجحة بطرازات متطورة لمسيرتي مهاجر6 وكمان12

تنفيذ عمليات ناجحة بطرازات متطورة لمسيرتي مهاجر6 وكمان12
الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم مناورة ذوالفقار المشتركة للجيش العميد علي رضا شيخ ان القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية استخدمت طرازات متقدمة لمسيرة مهاجر 6 ومسيرة كمان 12 لتنفذ بها مهام منوعة ومعقدة بنجاح.

العالم - ايران

واضاف العميد شيخ ان هذه المناورة تقام بهدف زيادة الجهوزية والقدرات العملانية للقوات المسلحة.

واوضح ان مسيرتي مهاجر6 وكمان12 تقومان بمهام الدورية وتغطية الشريط الساحلي بهدف رصد اي تهديد محتمل في المناطق الساحلية والحصول على المعطيات الحيوية لاتخاذ اي قرار تكتيكي.

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واكد في جانب اخر ان احدى النقاط البارزة لهذه المناورة هي رمي قنابل "قائم" من قبل المسيرات. ان مسيرة كمان12 ومن خلال رمي قنبلة قائم، ومسيرة مهاجر6 ومن خلال رمي قنبلة قائم1، وفرتا اسنادا دقيقا للسيناريوهات القتالية.

وشدد على ان هذه العمليات مؤشر على القدرات العالية للمسيرات الايرانية في تنفيذ المهام الهجومية بدقة عالية.

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