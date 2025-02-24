إيران تمتنع عن التصويت على القرارات المتعلقة بأوكرانيا

العالم - ايران

واكدت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، على موقف إيران الثابت والواضح بشأن أزمة أوكرانيا، مشددة على أن جميع الخلافات يجب أن تُحل بالطرق السلمية والحوار، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت بعثة إيران أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تلتزم بأهداف ومبادئ الميثاق، بما في ذلك السيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية للدول، مع ضرورة الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة.

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وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعت مرارا إلى وقف فوري للقتال وخفض التوترات، مشيرة إلى أنه للوصول إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد، يجب معالجة جذور الأزمة. كما شددت على أن الإجراءات والقرارات الاستفزازية لبعض الدول وحلف الناتو ساهمت في تعميق الانقسامات الجيوسياسية في منطقة أوروبا الشرقية الحساسة.

وأشارت البعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة إلى دوافع بعض الدول التي قدمت القرارات خلال جلسة اليوم، معتبرة أن هذا الإجراء يعد جزءًا من تنافس جيوسياسي أوسع ويحمل طابعًا سياسيًا.

كما أكدت البعثة الإيرانية أن الاستناد إلى "أهداف ومبادئ الأمم المتحدة" في القرارات المعتمدة، ينبغي ألا يعتبر إعادة تفسير لميثاق الأمم المتحدة.

وفي الختام، شددت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن طهران ستواصل دورها البناء في السعي إلى تسوية سلمية لهذه الأزمة.